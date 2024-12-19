Hüseyin Yücel “Maç seçiyor” demişti. Adı listenin başına yazıldı

Beşiktaş’ta ara transferde gönderilecek oyuncuların listesi netleşiyor. Siyah beyazlılarda Onana ve Chamberlain ile yolların ayrılması beklenirken listenin başındaki oyuncu ortaya çıktı.

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Adana Demirspor’a 2-1 mağlup olduktan sonra yaptığı açıklamada maç seçen oyunculara dikkat çekerek, “Özellikle bazı futbolcular maç seçiyor, primine, yerine göre oynuyor” ifadelerini kullanmıştı. Yücel ayrıca isim vermeden sadece 1 oyuncunun maaşını alamadığı için kulübe ihtar çektiğini sözlerine eklemişti.

Yücel’in isim vermediği oyuncunun Massuaku olduğu öğrenildi. Adana Demirspor maçında yaptığı savunma hataları ile tepkilerin odağına yerleşen sol bekin adının transfer listesinin başına yazıldığı öğrenildi.

Siyah beyazlı oyuncu, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çeken ve oynadığı futbolla büyük tepki çeken Massuaku’yu kadro dışı bırakmak yerine devre arasında takımdan göndermeyi planlıyor. Öte yandan tecrübeli oyuncunun sıklıkla prim sorgulaması yaptığı için yönetimin sabrını taşırdığı gelen haberler arasında yer alıyor.