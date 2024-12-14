Hüseyin Yücel “Yapı var mı?” sorusunu böyle yanıtladı. Galatasaray’a gönderme yaptı

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, "Futbolda bir yapı var mı?" sorusunu cevapladı ve Galatasaray'a gönderme yaptı.

Galatasaray maçının hakemiyle ilgili konuşan Hüseyin Yücel, "Galatasaray maçında hakemden ne bekliyorsunuz diye sordular bana 'yeter ki maça etki edecek bir hata yapmasın' dedim. Adam maçın içinden geçti." dedi.



YAPI SORUSUNA CEVAP



"Futbolda bir yapı var mı?" sorusunu yanıtlayan Yücel, "Yapıdan ziyade ciddi bir lobi faaliyeti yapan bir kulübümüz var. Devletin içinde, dışında, Federasyonda, MHK'de her yerde güzel yapıyorlar bu işi. Takdir de etmek lazım. Bu anlamda çok adilane olmasa da tasvip edilmeyen şeyler bunlar. Beşiktaş'ın hep hakkı yenmiştir." ifadelerini kullandı.



"TFF; ADİL BİR YÖNETİM VAR"



TFF ile olan ilişkilerinden bahseden Hüseyin Yücel, "Bizim TFF ile ilişkilerimiz çok sıcak başladı. Hacıosmanoğlu'nun seçilmesinde de Beşiktaş'ın ciddi katkısı olmuştur. Yeni seçilen bir federasyon ve destek vermemiz de gerekiyor. Galatasaray maçını yöneten hakemimiz için düdük asılacak dendi. Arda Kardeşler'e hala maç verilmiyor. Ne kadar adil bir yönetim olduğu görünüyor. Bundan sonra ne olur göreceğiz." açıklamasını yaptı.