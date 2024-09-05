Hüseyin Yücel'den canlı yayında sürpriz bağış

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel bir televizyon kanalı ile Türk Eğitim Vakfı iş birliğinde düzenlenen “Bir Destek, Bir Gelecek: Eğitime Devam” canlı yayınına katıldı.

1 MİLYON 903 BİN LİRA BAĞIŞLADI

Hüseyin Yücel burada yaptığı hareket ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Yücel, canlı yayında müzayedeye koyulan Beşiktaş Futbol A Takımı'nın Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olduğu maçta kullanılan futbol topu için 1 milyon 903 bin liralık bağışta bulundu.

Yücel topu tekrardan Beşiktaş’a vererek taraftarların görmesi adına müzede sergileneceğini aktardı.

"EĞİTİM SORUNUNU ÇÖZMEDEN KALKINABİLEN BİR ÜLKE YOK"

Konuşmasının devamında eğitimin önemine vurgu yapan Hüseyin Yücel, “Çok anlamlı bir işe imza atılıyor. Eğitim sorununu çözmeden kalkınabilen bir ülke yok. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefe eğitim meselesini çözerek ilerleyebiliriz” dedi.

GALATASARAY'I FARKLI GEÇMİŞLERDİ

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşı gelmiş ve siyah-beyazlılar rakibini 5-0 mağlup etti.