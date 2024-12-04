Hüseyin Yücel’den Fenerbahçe derbisi öncesi hamle geldi. Maaşlar 2 aydır ödenmiyordu

Kaynak: Fanatik
Hüseyin Yücel’den Fenerbahçe derbisi öncesi hamle geldi. Maaşlar 2 aydır ödenmiyordu

Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel yönetiminden flaş bir hamle geldi. Yönetim, 2 aydır maaş alamayan oyunculara tüm borçlarını ödedi.

Süper Lig’de üst üste gelen kötü sonuçların ardından büyük bir yönetim krizi yaşayan Beşiktaş 29 Aralık’ta olağanüstü seçime gidiyor.

Siyah beyazlılar bir yandan başkanlık yarışı başlarken diğer yandan da Fenerbahçe derbisine hazırlıklar başladı. Serdar Topraktepe yönetimindeki teknik heyet takımı dev deribye hazırlarken yönetimden flaş bir hamle geldi.

Fanatik’te yer alan habere göre, Beşiktaş'ta futbolcuların 2 aydır maaşlarının ödenmediği belirtiliyordu. Siyah-beyazlılarda, Hasan Arat sonrası başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel'in Fenerbahçe derbisi öncesi bu konuya ilişkin hamle yaptığı belirtildi.

Takımın içinden geçtiği sıkıntılı süreçte futbolcuların da 2 aydır maaşlarını alamadıkları iddia edilmişti. Hüseyin Yücel'in Fenerbahçe derbisi öncesi bu konuya el attığı ve futbolculara olan tüm borçları ödediği ifade edildi. Fenerbahçe maçını kazanarak moral bulmak isteyen Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel, derbi galibiyeti için prim verme kararı aldı.

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