Hüseyin Yücel’den Samet Aybaba’ya tepki: Dinamiti camianın ortasına bıraktı

Beşiktaş Başkanı ve 29 Aralık’ta yapılacak olağanüstü seçimde aday olan Hüseyin Yücel’den yeni açıklamalar geldi. Radyogol’e açıklamalar yapan Yücel, Samet Aybaba’nın transfer süreçlerine ilişkin sözlerine yanıt verdi. Yücel, Aybaba’ya tepki göstererek, “Dinamiti ateşledi ve camianın ortasına bıraktı! İşleri çok kişiselleştirdiler ve bambaşka bir yere çektiler. Bu işten en büyük zararı Beşiktaş gördü” ifadelerini kullandı.

Seçimde adaylığını koyan Serdal Adalı’nın sözlerine yanıt veren Hüseyin Yücel, seçim sonrası transfer planı ile ilgili şunları söyledi:

“Serdar Adalı ‘Paradan bahsetmeyelim’ diyor. Basın mensupları ve kendisi sürekli aynı şeyleri soruyor, cevap verince suçlu ben oluyorum! Serdar Adalı, 'Paranı vereyim de Beşiktaş’ın yakasından düş.’ demeye getiriyor. "Beşiktaş camiası benim ne kötülüğümü görmüş?”

Para anlamında Beşiktaş’ın kısa vadeli ciddi problemleri var. Bu problemleri çözmek için bütün planlarımız hazır. Sayın Adalı’ya da ‘Sizin planlarınız hazır mı?’ diye sordum, bana ‘Sen kimsin de bana bu soruyu soruyorsun!’ şeklinde absürt bir cevap verdi!

Serdar Adalı bana bir yandan ‘İkinci başkanım ol, gel beraber yürüyelim.’ diyor, bir yandan da ‘Paranı al, Beşiktaş’ın yakasından düş.’ diyor. Bu ne yaman çelişki!

Camiamızın içi çok rahat olsun. Biz bu işin içinden geliyoruz ve nasıl çözüleceğini gayet iyi biliyoruz...”

SAMET AYBABA’YA TEPKİ

“Dinamiti ateşledi ve camianın ortasına bıraktı! İşleri çok kişiselleştirdiler ve bambaşka bir yere çektiler. Bu işten en büyük zararı Beşiktaş gördü.

Kadro anlamında Ocak ayında ilk neşteri vuracağız, Mayıs ayında da tam ameliyatı gerçekleştireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın…”

“PAZAR GÜNÜ GAYET İDDİALIYIZ”

"Pazar günü sandıklar açılınca ne olacağını göreceğiz, biz gayet iddialıyız.

Bu oylamanın 3.5 seneyi kapsayacağını düşünüyorum. Sayın Serdal Adalı da aynı şeyi düşünüyor. O yüzden muhakkak gelin ve oylarınızı kullanın.

Camiada şöyle bir algı oluştu, 121 yıllık köklü bir camianın tek alternatifi Sergen Yalçın gibi bir durum oluştu. Buna katılmıyorum. Sergen Hoca'nın sene başında gelmesini istedim. Gönlümde o vardı. Kendisinin de son açıklamaları var. Şartlarım olacak, direkt gelmem diye. Tabii ki şartları olabilir ama Beşiktaş'ın da şartları, kriterleri var. Bu algıdan son derece rahatsız oldum. Bizim B,C,D, E planlarımız mevcuttur. Ama seçildiğimiz takdirde Sergen Yalçın ile görüşmeye gideceğim."