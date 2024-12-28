Hüseyin Yücel’den Serdal Adalı itirafı. Hasan Arat’ın planını açıkladı

Beşiktaş Başkanı ve yarın yapılacak seçimde aday olan Hüseyin Yücel’den yeni açıklamalar geldi. NTV canlı yayınında konuşan Yücel, eski Başkan Hasan Arat’ın Serdal Adalı ile ilgili planını açıkladı. Yücel, Arat’ın planına karşı çıktığını söyledi.

Hüseyin Yücel’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Camiamızda birlik ve beraberliği sağlamamız lazım. Eksiklerimizi biliyoruz. Ocak ayında bu eksiklerimizi tamamlayıp, sezonu en iyi yerde tamamlayıp sonraki sezon için şampiyonluğa oynayan bir takım yaratacağız"

"ADALI'YA 'BİRLEŞTİRİCİ OLALIM' DEDİM"

"Beşiktaş'ta eski model alışkanlıkları bir kenara bırakmamız lazım. Serdal Adalı'ya da seçim sürecinde birleştirici söylemlerde bulunalım dedi. Kendisi buna dikkat etse de birazcık dokunduruyor bize."

"AYBABA İLE FRIEDEL ARASINDA ÇİFT BAŞLILIK VARDI"

"Takımda çok ciddi çift başlılık vardı Aybaba ile Friedel arasında. Friedel bizzat hocaya gidip Van Bronckhorst'a 'Samet senin arkandan konuşuyor' dedi. Buna bizzat şahit oldum. Bir sportif direktör bunu yapmamalıydı."

"HASAN ARAT, FUTBOL A.Ş. BAŞKANLIĞI İÇİN ADALI'YI DÜŞÜNÜYORDU"

"Başkan Hasan Arat bize 'Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Serdal Adalı'ya teklif edeceğim, ne düşünüyorsunuz' diye sordu bize. Ben 'siz bilirsiniz başkanım' dedi. Kaan Şakul 'bu doğru olmaz' dedi."

"HASAN ARAT İLE SERDAL ADALI NE KONUŞTU?"

"Başkanın istifa kararından hemen bir gün önce Serdal Adalı'yla Hasan Arat ne konuştular? Bunu camianın bilmesi lazım. Bunu Adalı'ya da sordum ama 'Öylesine konuştuk' dedi."

"İSTİFA EDEMEZDİM"

"Eski yönetimle alakalı sorumluluk alıyorum. Tereyağından kıl çeker gibi kendimi soyutlamıyorum. Ben istifa edemezdim çünkü Beşiktaş'ın çok ciddi maddi sıkıntıları vardı. Hasan Arat'la yola çıkmıştım ve onu yarı yolda bırakamazdım. Ama ben bu şekilde düşünürken Hasan Arat istifa etti."

"KARŞI ÇIKTIĞIM TRANSFERLER OLDU"

"3 transferde aktif rol oynadım, diğer transferlerde aktif değildim ama haberim vardı. Karşı çıktığım transferler oldu. Başkan transfer imza törenlerinde bulunmamı istedi. Danışmanlarım bunu kabul etmememi söylemişti. Şimdi baktığımda keşke onları dinleseydim diyorum"

"BORCU SİZ ARTIRDINIZ DEMEK HİÇ ADİL DEĞİL"

"100 milyon Euroluk bir borç artışı var. Bunun 50 milyon Euro'su faiz, 20 milyon Euro'su ise vergi borcu. Borcu siz artırdınız demek hiç adil değil. Bizle alakası olmayan bir Bankalar Birliği anlaşması var ve burada faiz değişken bir faiz. En son yüzde 55'lere kadar çıktı. 30 milyon Euro bonservis ödemesinin 7,5 milyon Euro'su bu seneye dahil. 4 yıllık bir sürece yayılmış bir ödeme 30 milyon Euro."