Hüseyin Yücel'den Yasin Kol tepkisi

Siyah beyazlıların eski başkanı Hüseyin Yücel sosyal medya hesabından "Eşitlik sağlanamayacaksa, oynamaya da gerek yok. Sahaya çıkma Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN YÜCEL'İN PAYLAŞIMI

22 yıllık tarihi şerefli şampiyonluklarla dolu olan Beşiktaşımız, haksız yaklaşımlarınıza, yanlı kararlarınıza malzeme olmaz.

Yabancı hakem kararınız, Türk futbol tarihine kara çalmaktadır. Rekabeti eşit şartlarda yürütemeyenlerin sızlanmaları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derdi olamaz. Federasyon tüm kulüplere eşit mesafede durmakla yükümlüdür.

Oyun başladıktan sonra kural değiştirilmez. Biz Beşiktaş'ız... Gerektiğinde hakemi de yeneriz! Ancak bugün tarafsızlıklarını kaybedenler, yarın yönetecekleri bir lig bulamazlar. Eşitlik sağlanamayacaksa, oynamaya da gerek yok. Sahaya çıkma Beşiktaş.