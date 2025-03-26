Hüseyin Yücel'den Yasin Kol tepkisi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hüseyin Yücel'den Yasin Kol tepkisi

Beşiktaş'ın eski başkanı Hüseyin Yücel, sosyal medya hesabından derbi hakemi için tepki gösterdi

Siyah beyazlıların eski başkanı Hüseyin Yücel sosyal medya hesabından "Eşitlik sağlanamayacaksa, oynamaya da gerek yok. Sahaya çıkma Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

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22 yıllık tarihi şerefli şampiyonluklarla dolu olan Beşiktaşımız, haksız yaklaşımlarınıza, yanlı kararlarınıza malzeme olmaz.

Yabancı hakem kararınız, Türk futbol tarihine kara çalmaktadır. Rekabeti eşit şartlarda yürütemeyenlerin sızlanmaları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derdi olamaz. Federasyon tüm kulüplere eşit mesafede durmakla yükümlüdür.

Oyun başladıktan sonra kural değiştirilmez. Biz Beşiktaş'ız... Gerektiğinde hakemi de yeneriz! Ancak bugün tarafsızlıklarını kaybedenler, yarın yönetecekleri bir lig bulamazlar. Eşitlik sağlanamayacaksa, oynamaya da gerek yok. Sahaya çıkma Beşiktaş.

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