Hüseyin Yücel’i şoke eden soru! Salon bir anda buz kesti

Beşiktaş’ta bir yandan kulübün güncel sorunlarıyla diğer yandan seçim çalışmalarıyla ilgilenen Başkan Hüseyin Yücel, İzmir’de ummadığı bir soruyla karşı karşıya kaldı.

Milliyet’te yer alan habere göre, Manisa ve İzmir’de kongre üyelerinin karşısına çıkan ve onlardan oy talep eden Yücel, ilk olarak Akhisar ve Manisa’da siyah-beyazlılar ile bir araya geldi. Beşiktaş Başkanı, adaylığını, gelecekte yapacaklarını Beşiktaşlı genel kurul üyelerine anlattı. Hüseyin Yücel, daha sonra İzmir’e geçti. Burada, Ege Beşiktaş Kongre Üyeleri Derneği, Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği ve İzmir Beşiktaşlılar Derneği’ne geçti.

Hasan Arat’ın ayrılmasının ardından başkanlık koltuğuna oturan Yücel, akşam da İzmir Beşiktaşlılar Derneği’nin Efes Otel’deki yemeğinde kongre üyelerine hitap etme şansı yakaladı. Hüseyin Yücel’in konuşması sonrasında, burada bulunan genel kurul üyelerine kürsü şansı verildi ve onlar da Başkan Yücel’e hitap etme şansı yakaladı.

Bunlar arasında yer alan bir üye, Hüseyin Yücel’e, “Beşiktaş tarihin en kirli başkanı Hasan Arat... Bilmediklerim var diyorsunuz. Bildiklerinizi anlatın” diye konuşunca salonda buz gibi hava esti. Siyah-beyazlıların başkanı da, Arat’ın devamı olmadığını anlatmaya çalıştı.