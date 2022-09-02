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  • Hüseyin’in son görüntüleri ortaya çıktı: Sevgilisinin ağabeyi ve arkadaşları canından etti

Hüseyin’in son görüntüleri ortaya çıktı: Sevgilisinin ağabeyi ve arkadaşları canından etti

Ankara‘da kız arkadaşının abisi ve arkadaşları tarafından öldürülen Hüseyin Çevik’in, yaralı haldeyken minibüste dövüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 04:53
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Hüseyin’in son görüntüleri ortaya çıktı: Sevgilisinin ağabeyi ve arkadaşları canından etti

Hüseyin’in son görüntüleri ortaya çıktı: Sevgilisinin ağabeyi ve arkadaşları canından etti
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Ankara’da evinden kaçırılıp ıssız araziye götürüldükten sonra öldürülen Hüseyin Çevik’in araç içerisinde darp edildiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı.

Sincan’da önceki gün Hüseyin Çevik, beş gündür dışarıya çıkmadığı Ankara Caddesi’ndeki evinden kız arkadaşının abisi ve üç arkadaşı tarafından zorla çıkarıldı. Dört şüpheli, Çevik’i minibüse bindirerek kaçırdı. Çevik’in ailesi durumu polise bildirdi.

Polis, sabaha karşı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi önünde yaralı bırakılan kişinin Hüseyin Çevik olduğunu tespit etti. Hastanede tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çevik’in, kız arkadaşının abisi ve arkadaşları tarafından dövülüp, bıçaklandığını belirledi. Olayla ilgili yaklaşık 20 kişinin ifadesine başvuruldu. Bu kapsamda, olaya karıştığı belirlenen bir kişi gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MİNİBÜSTE GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, şüphelilerin Çevik’i zorla bindirdikleri minibüste dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde yerde kanlar içinde hareketsiz yatan Çevik’e, başındaki şüphelilerden birinin tokat atarak, ‘öldün mü?’ dediği duyuldu. Hüseyin Çevik’in karın bölgesindeki yaralarının sargılı olduğu da görüldü.

Hüseyin Çevik’in arkadaşı Sefa Yıldız, “Akşam saatlerinde 4 kişi Hüseyin’i evden zorla çıkartıyor. Daha sonra bir minibüse bindirip götürüyorlar. Minibüste ona işkence ediyorlar. Daha sonra onu hastanenin önüne atıyorlar. Arkadaşım korkudan 5 gündür dışarı çıkmıyordu. Başına gelecekleri biliyordu. O dışarı hiç çıkmayınca onu zorla evden çıkartıyorlar” diye konuştu.

Hüseyin Çevik’in cenazesi, dün Beypazarı ilçesindeki şehir mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verilirken, soruşturma sürdürülüyor.

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