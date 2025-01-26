Husiler, 153 savaş mahkumunu serbest bıraktı

Husiler, 153 savaş mahkumunu tek taraflı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) teslim ettiğini duyurdu. Bu durum, sivil toplum örgütü ICRC tarafından da doğrulandı.

Husiler tarafından yapılan açıklamaya göre, “çatışma sonucu yakalanan tutuklular” dün Yemen’in başkenti Sana'da serbest bırakıldı. Salıverilen mahkumların kimlikleri açıklanmadı, ancak ICRC, Sana'da bulunan yetkilileri tarafından mahkumların düzenli olarak ziyaret edildiğini belirtti.

ICRC YEMEN SORUMLUSU: “BUGÜNKÜ TAHLİYENİN BUNUN GİBİ ANLARA VESİLE OLMASINI UMUYORUZ”

ICRC'nin Yemen'deki Delegasyon Başkanı Christine Cipolla, “Bu operasyon, sevdiklerinin geri dönmesini endişeyle bekleyen ailelere çok ihtiyaç duydukları rahatlama ve sevinci getirdi. Diğer pek çok ailenin de yeniden bir araya gelme şansını beklediğini biliyoruz. Bugünkü tahliyenin bunun gibi daha pek çok anın yaşanmasına vesile olmasını umuyoruz” dedi.

HUSİLER: “SERBEST BIRAKILANLAR, HASTA, YARALI VE YAŞLILARDAN OLUŞAN ‘İNSANİ VAKALARDAN’ OLDU”

Husilerin Mahkûm İşleri Komitesi Başkanı Abdülkadir el-Murtada, Husilere bağlı medya tarafından yayınlanan açıklamasında serbest bırakılanların hasta, yaralı ve yaşlılardan oluşan “insani vakalar” olduğunu belirtti. El-Murtada “Girişimin amacı güven inşa etmek ve yeni bir ciddi ve dürüst anlaşma aşaması oluşturmaktır” dedi.

ICRC bu adımı, ülkede Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında yıllardır süren iç savaş sırasında kararlaştırılan bir çerçeve kapsamında, “müzakerelerin canlandırılmasına yönelik bir başka olumlu adım” olarak memnuniyetle karşıladı. Savaş 150 binden fazla insanın ölümüne yol açmış ve Yemen genelinde 18 milyondan fazla insanın yardıma ihtiyaç duyduğu ve hala devam eden insani felaketlerinden birine neden olmuştu.

HUSİLER, BM PERSONELİNİ TUTUKLAMAYA DEVAM EDİYOR

Mahkumların tahliyesi, Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) personellerini alıkoymaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşti. Yedi BM personelinin 24 Ocak Cuma günü tutuklandığını belirten BM, bu kişilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. BM ayrıca tutuklamaların ardından Husilerin elindeki bölgelere tüm seyahatleri bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

Husiler, geçen yıl da savaş veya çatışma sonrası yakalanan veya ele geçirilen mahkumları serbest bırakmıştı. Buna göre, geçtiğimiz haziran ayında 11 BM çalışanı daha tutuklanmış, ardından ağustos ayında Sana’daki İnsan Hakları Ofisi de Husiler tarafından ele geçirilmişti.

Kızıl Haç, daha önce de mahkumların serbest bırakılmasına yardımcı olmuştu. 2020 yılında yaklaşık bin mahkum takas edilmişti. Bir başka takasta ise, 2023’te 800 kadar tutuklu serbest bırakılmış, geçen mayıs ayında ise 100'den fazla tutuklu serbest bırakılmıştı.