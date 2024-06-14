Husiler Aden Körfezi'nde yük gemisine saldırdı: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Husiler Aden Körfezi'nde yük gemisine saldırdı: 1 yaralı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran yanlısı Husi güçlerinin, Aden Körfezi'nde Palau bayrağı taşıyan bir ticaret gemisine füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Yetkililer, saldırının ardından bir mürettebat üyesinin yaralandığını belirtti.

Aden Körfezi'nde seyrüsefer halinde olan ve Palau bayrağı taşıyan, Ukrayna menşeli ve Polonya tarafından yönetilen M/V Verbena isimli dökme yük gemisine, İran destekçisi Husi güçlerince füze saldırısı düzenlendiği rapor edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Malezya'dan İtalya'ya inşaat malzemeleri taşıyan gemiye yönelik saldırıda bir denizcinin ciddi şekilde yaralandığı ve gemide yangın çıktığı ifade edilirken, yaralı denizcinin bölgedeki bir ortak kuvvet gemisine tahliye edildiği belirtildi. “İran destekli Husiler tarafından sürdürülen bu pervasız davranışlar bölgesel istikrarı tehdit etmekte ve Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki denizcilerin hayatını tehlikeye atmaktadır” denilen açıklamada, “Husiler Gazze'deki Filistinliler adına hareket ettiklerini iddia etseler de Gazze'deki çatışmayla hiçbir ilgisi olmayan üçüncü ülke vatandaşlarını hedef almakta ve hayatlarını tehdit etmektedirler” ifadeleri kullanıldı.

Husilerin bölgedeki seyir güvenliğine yönelik süregelen tehditlerinin, Gazze'ye olduğu kadar Yemen halkına da kritik yardımların ulaştırılmasını zorlaştırdığı vurgulanan açıklamada, “ABD CENTCOM, Husileri sorumlu tutmak ve askeri kabiliyetlerini azaltmak için ortaklarıyla birlikte hareket etmeye devam edecektir” denildi.

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