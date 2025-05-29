Husiler, İsrail’e balistik füze fırlattı! Tel Aviv'de siren sesleri

Kaynak: İHA

Yemen’deki İran destekli Husilerin İsrail’e düzenlediği balistik füze saldırısı nedeniyle başkent Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi.


Yemen’deki İran destekli Husilerin İsrail’e düzenlediği balistik füze saldırısı nedeniyle başkent Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi. Ben Gurion Havalimanı’nda hava trafiği geçici olarak durduruldu. Füzenin başkent Tel Aviv’in yanı sıra Batı Şeria'daki bazı yerleşim birimleri ile Kudüs yakınlarındaki kasabalarda sirenleri tetiklediği aktarıldı.
İsrail ordusu, tarafından yapılan açıklamada, Husiler tarafından İsrail'e fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği aktarıldı. Saldırıda can ve mal kaybı bildirilmedi.
Husiler, İsrail’in ateşkesi bozarak Gazze’ye yeniden saldırılarını başlattığı 18 Mart’tan bu yana İsrail’e 42 balistik füze ve en az 10 insansız hava aracı fırlattı.

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