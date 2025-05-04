Husiler İsrail’i füzeyle vurdu! Havalimanı Kapatıldı

Husiler İsrail’i füzeyle vurdu! Havalimanı Kapatıldı
Düzenleme: Kaynak: AA

Yemen’deki Husiler, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı füzeyle vurdu: 15 metrelik çukur oluştu, 4 kişi yaralandı, havalimanı uçuşlara kapatıldı.

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Husiler İsrail’i füzeyle vurdu! Havalimanı Kapatıldı 1

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu.

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Husiler İsrail’i füzeyle vurdu! Havalimanı Kapatıldı 2

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in merkezine düşen bir füze rapor edildiği aktarıldı.

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Husiler İsrail’i füzeyle vurdu! Havalimanı Kapatıldı 3

Açıklamada, İsrail'in birçok bölgesinde çalan sirenlerin ardından Yemen'den fırlatılan füzeyi engellemek için çeşitli girişimlerde bulunulduğu ancak Ben Gurion Havalimanı bölgesinde bir düşüş tespit edildiği belirtildi.

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Husiler İsrail’i füzeyle vurdu! Havalimanı Kapatıldı 4

Devlet televizyonu KAN da Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın isabet aldığını ve saldırı nedeniyle alanın iniş ve kalkışlara kapatıldığını duyurdu.

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Husiler İsrail’i füzeyle vurdu! Havalimanı Kapatıldı 5

Saldırının ardından füzenin düştüğü yerde 15 metre çapında bir çukur oluştu.

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Husiler İsrail’i füzeyle vurdu! Havalimanı Kapatıldı 6

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Husiler İsrail’i füzeyle vurdu! Havalimanı Kapatıldı 7

Açıklamada, kafa travması geçiren 2 kadın ile bir cisim isabet eden 64 yaşındaki erkeğin hafif, 50 yaşındaki bir erkeğin ise orta derecede yaralandığı aktarıldı.

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Husiler İsrail’i füzeyle vurdu! Havalimanı Kapatıldı 8

Saldırının ardından sığınaklara kaçarken düşen 4 kişinin hafif yaralandığı kaydedildi.

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Husiler İsrail’i füzeyle vurdu! Havalimanı Kapatıldı 9

Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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Husiler İsrail’i füzeyle vurdu! Havalimanı Kapatıldı 10
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Husiler İsrail’i füzeyle vurdu! Havalimanı Kapatıldı 11
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Husiler İsrail’i füzeyle vurdu! Havalimanı Kapatıldı 12
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Husiler İsrail’i füzeyle vurdu! Havalimanı Kapatıldı 13
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Husiler İsrail’i füzeyle vurdu! Havalimanı Kapatıldı 14
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Husiler İsrail’i füzeyle vurdu! Havalimanı Kapatıldı 15
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Husiler İsrail’i füzeyle vurdu! Havalimanı Kapatıldı 16
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Husiler İsrail’i füzeyle vurdu! Havalimanı Kapatıldı 17
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