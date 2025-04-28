Husiler saldırdı 60 milyon dolarlık ABD savaş uçağı uçak gemisinden denize düştü

ABD Donanması Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir F/A-18 Super Hornet savaş uçağının USS Harry S. Truman uçak gemisinde çekilirken güverteden düşerek denizde "kaybolduğunu" bildirdi.

Bir ABD'li yetkili, olay yerinden gelen ilk raporların, Truman'ın Husi ateşinden kaçmak için sert bir dönüş yaptığını ve bunun savaş uçağının güverteden düşmesine katkıda bulunduğunu gösterdiğini söyledi. Husiler Pazartesi günü, ABD ordusunun büyük Husi karşıtı operasyonunun bir parçası olarak Kızıldeniz'de bulunan uçak gemisine insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Tüm personelin güvende olduğu ve bir denizcinin hafif yaralandığı belirtildi.

Donanma açıklamasında, "F/A-18E, hangar bölümünde aktif olarak çekilirken taşıma ekibi uçağın kontrolünü kaybetti. Uçak ve çekici traktör güverteden denize düştü," denildi. "Uçağı çeken denizciler, uçak güverteden düşmeden önce derhal uzaklaşmak için harekete geçti. Soruşturma devam ediyor."

İkinci bir ABD'li yetkili CNN'e uçağın battığını söyledi. Donanmaya göre, tek bir F/A-18 savaş uçağının maliyeti 60 milyon dolardan fazla.

GÖREV GRUBUNUN DURUMU VE ÖNCEKİ OLAYLAR

Truman Uçak Gemisi Görev Grubu şu anda Orta Doğu'da görev yapıyor ve olay sırasında Kızıldeniz'de bulunuyordu. Donanma Pazartesi günü yaptığı açıklamada, görev grubunun ve hava kanadının "tamamen görev yapabilir durumda" olduğunu vurguladı.

Truman, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından defalarca saldırıların hedefi oldu. Şubat ayında Mısır yakınlarında bir ticaret gemisiyle çarpıştığında manşetlere çıkmıştı; olayda yaralanan olmamıştı. Truman'a ait başka bir F/A-18 de Aralık ayında Kızıldeniz'de USS Gettysburg tarafından "yanlışlıkla ateşlenerek" düşürülmüştü; her iki pilot da güvenli bir şekilde fırlatmayı başarmıştı.