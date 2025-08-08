Hüsnü Mahalli açıkladı: Suriye’de cehennemin kapıları açıldı!

Gazeteci Hüsnü Mahalli, Orta Doğu’daki gelişmeleri değerlendirirken Suriye’de Ahmed eş-Şara liderliğinde kurulan geçiş hükümetini sert sözlerle eleştirdi. Mahalli, Heyet-i Tahrir’uş Şam’ın (HTŞ) iktidara taşınmasının İsrail’in bölgedeki stratejik çıkarları doğrultusunda gerçekleştiğini öne sürdü. Mahalli, “Bu iktidarın tek misyonu İsrail’i egemen kılmaktır” dedi.

Öte yandan, önümüzdeki hafta ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir zirve gerçekleştireceğini belirten Mahalli, bu buluşmanın bölgeyi nasıl etkileyeceğini “kısmetimize ne çıkarsa razı oluyoruz” sözleriyle yorumladı. Aynı hafta Beyaz Saray’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın da bir araya geleceği bildiren Mahalli, bu diplomatik trafiği “Aliyev Türkiye’nin dostu, Aliyev İsrail’in dostu, eş-Şara onun dostu, bu ne biçim denklem?” diyerek eleştirdi.

Hüsnü Mahalli şöyle konuştu:

Gazze'de korkunç bir katliam yaşanıyor. Korkunç yani açlıkla, sefaletle, yoksulluklarla hep görüntüler biliyoruz. Yani 3 yıldır İsrail yapmadığını bırakmadı Filistin halkına. Yalnız Gazze'de değil, Batı Şeria'da Arap ve İslam ülkelerinin yönetimlerinin, ezici çoğunluğunun işbirlikçi olduğunu ben 1 milyon kez söyledim. Bu işbirliği devam ettiği sürece İsrail her şeyi yapar, herkesi vurur. Yalnız Gazze'de, yalnız Filistin'de değil Suriye'yi de her gün bombalıyor. Lübnan'ı da her gün bombalıyor. İran'ı her gün bombalıyor. Bombalayacak, vuracak, kıracak. Suriye'de Ahmet eş-Şara gibi radikal İslamcı, Sünni bir iktidarı katil sürülerini getirip Şam'da iktidar yapmalarının tek amacı var. İsrail'i bu coğrafyada egemen kılmaktır. Ahmet eş-Şara yönetiminin tek görevi, tek misyonu budur. Başka yok. Yarın öbür gün eş-Şara yönetiminde Suriye çeteleri gidecekler Lübnan'da Hizbullah'a saldıracaklar. Bakın yakında uzak demiyorum. Yakında aynı çeteler Irak'taki Şiilere saldıracaklardır. Alevilere saldırdılar. Suriye'de cehennem kapıları açıldı.

Önümüzdeki hafta Putin'le Trump buluşacaklar. O buluşmada bakalım neye anlaşacaklar, kim neyi paylaşacak. Bizim artık şansımıza, kısmetimize ne çıkarsa ona razı oluyoruz. Bakın yine bizi ilgilendirdiği için yine önümüzdeki hafta büyük olasılıkla Beyaz Saray'da önemli bir zirve yapılacak. O da Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev bir araya gelecek. Kafkasların geleceği planlanacak. Aliyev kimin dostu? Bizim dostumuz. Aliyev kimin dostu? İsrail'in dostu. Aliyev kimin dostu? Ahmet eş-Şara'nın dostu. Ahmet eş-Şara kimin dostu? Bizim dostumuz. Bu ne ya? Korkunç şeyler yaşanıyor coğrafyada. Ama biz ne yazık ki işte İstanbul dışı pardon Ankara'daki komisyonun adı ne olabilir? Toplantıları açık mı olsun kapalı mı olsun onu konuşuyoruz.

"Süreç bıçağın ucunda!" Suriye'de işler yolunda gitmiyor