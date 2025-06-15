Hüsnü Mahalli uyardı: Cehennem kapıları açılacak, alevler Türkiye’yi de yakacak

Gazeteci Hüsnü Mahalli, Tele1’de Namık Koçak’ın sorularını cevaplandırırken, “Suriye'de cehennem kapıları açılacak ve Türkiye’yi de yakacak” dedi.

Konuşmanın konuyla ilgili bölümü şöyle:

-DEM Parti, PKK’nın silah bırakması konusunda sesini çıkarmıyor, çünkü konu Suriye'deki PYD/YPG olayına bağlı... PYD/YPG Suriye'de yarın öbür gün özerk mi olacak, federal mi olacak ona Amerika karar verecek. Büyük olasılıkla Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'a çağıracak orada bu işi detaylandıracak. DEM, kendi iç dinamikleriyle şu anda politika üretemiyor çünkü AKP'ye bağlı, AKP Trump'a bağlı, Trump Ahmet Şara'ya bağlı, Ahmet Şara PYD/YPG'ye bağlı o da İsrail'e bağlı... Birbirleriyle paslaşıp duruyorlar... Suriye'nin içinde korkunç hikayeler oluyor kimsenin umurunda değil...

-HTŞ ve El Nusra'nın içindeki yabancı teröristler Suriye vatandaşı oldu ve devlette de görev alıyorlar.

-Trump, Ahmet Şara ile buluştuğunda dedi ki ona “İsrail'i tanıyacaksın İsrail ile dost olacaksın, ikincisi seninle birlikte savaşan yabancı teröristlerin yani Çeçen, Uygur Türkü, Suudi Arabistan, Ürdün, Türkiyeli neyse bunların çaresine bakacaksın...” O da çare olarak vatandaş yapıyor işte.

-Dünyanın en tehlikeli 10 bin yabancı teröristi Suriye vatandaşı olacak.

-Bu teröristler Suriye pasaportuyla Türkiye'ye gelecek, 400 bin dolar verip Türkiye vatandaşı olacak. Suriye'de cehennem kapıları açılacak ve bu cehennem kapıları alev alev Türkiye'yi de yakacak başka yerleri de yakacak... Kimse kusura bakmasın Türkiye eski Türkiye değil ve hızla Ortadoğulaşıyor.