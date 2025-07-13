Hüsnü Mahalli uyardı: Osmanlı'ya dönelim demek Cumhuriyet'i ortadan kaldırmaktır

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hüsnü Mahalli uyardı: Osmanlı'ya dönelim demek Cumhuriyet'i ortadan kaldırmaktır

Gazeteci Hüsnü Mahalli, Tele1’de katıldığı programda Osmanlı vurgusunun siyasi bir strateji olduğunu belirterek, “Osmanlı’ya dönelim demek, cumhuriyeti ortadan kaldırmak demektir” dedi.

Gazeteci Hüsnü Mahalli, Tele1 de Sinem Gündem’in sorularını cevaplandırırken, “Türkiye’de işte ‘ben Osmanlı hilafetinin, Osmanlı sultanlığının devamıyım dediğiniz andan itibaren Amerika'nın Ankara'daki büyükelçisi Thomas Barrack çıkar, ‘cumhuriyeti bırakın Osmanlı'ya dönelim’ der” diye konuştu.

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Mahalli’nin konu ile ilgili sözleri şöyle:

Türkiye’de ben işte Osmanlı hilafetinin, Osmanlı sultanlığının devamıyım dediğiniz andan itibaren işte Amerika'nın Ankara'daki büyükelçisi Thomas Barrack çıkar “Cumhuriyeti bırakın Osmanlı'ya dönelim” der.

İşte o da büyük bir hikâye. Osmanlı'ya dönelim dediğiniz andan itibaren işte cumhuriyeti ortadan kaldırmak demektir.

Hani şekil, şema, isim önemli değil. Ama içerik olarak bu iktidar cumhuriyetin kazanımlarından rahatsız... Onu herkes biliyor. Ve son 10 yılda özellikle ne yaptıysa cumhuriyetin bu kazanımlarından

kurtulmak için yapıyor ve devam edecek. Bir daha söylüyorum. Devam edecek...

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Thomas Barrack

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