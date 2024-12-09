Hüsnü Mahalli’den dikkat çeken açıklama! 'Şam, artık Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yönetilecek''

Hüsnü Mahalli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'a gideceğini ve Emevi Camii'nde namaz kılacağını söyleyerek "Türkiye tırnak içinde yayıldıkça yayılıyor Osmanlı mantığıyla. Libya’da, Irak’ta, Somali’de Türk ordusu var. Şam zaten artık Erdoğan tarafından yönetilecek" diye konuştu.

2011 yılından bu yani iç savaş yaşayan Suriye'de 61 yıllık rejimin sonuna gelindi. İlerleyişini sürdüren muhalif güçler, son olarak Suriye'nin başkenti Şam'ı da kontrol altına aldı. Tüm dünya Şam'ın düşüşüyle yankılanırken 61 yıllık Esad rejimi de son buldu.

'LİBYA'DA, IRAK'TA, SOMALİ'DE TÜRK ORDUSU VAR'

Tele1 yayınına katılan Hüsnü Mahalli canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hüsnü Mahalli, Irak'ta, Libya'da, Somali'de Türk ordusunun bulunduğunu vurguladı. Mahalli bundan sonraki dönem için Şam'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yönetileceğini söyledi.

'ERDOĞAN EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILACAK'

Mahalli sözlerine "Büyük ihtimalle ya da önümüzdeki hafta bunu fantezi olarak söylemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan atlayıp Şam’a gidecek. Emevi Camii’nde namaz kılacak." diyerek devam etti.