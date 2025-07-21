Hüsnü Mahalli'den Orta Doğu analizi: Cehennem kapıları açılacak!

Gazeteci Hüsnü Mahalli, HTŞ militanlarının bir Dürzi şeyhinin bıyıklarını kesme görüntüleri karşısında, “Bıyıkların kesilmesi tarihsel bir meseledir. Aşağılamak ve onurunu kırmaktır. Onun üzerinden bütün Dürzileri aşağılamaktır. Korkunç bir görüntü... Yani bu Şam'da iktidara getirilen radikal İslamcı, Sünni gruplar, terör örgütleri, terör grupları yalnız Suriye sınırları içinde eylemlerini sürdürmeyeceklerdir. Bunlar Irak'taki Şiilere, İran'a karşı, başka yerde Alevilere karşı mutlaka kullanılacaktır.” dedi.

Suriye’de bir askerin Dürzi şeyh Mihreç Şahin'in bıyıklarını kestiği görüntüler ortaya çıktı, bu görüntülerin ne anlama geldiğini gazeteci Hüsnü Mahalli şöyle anlattı:

Bu görüntü korkunç bir görüntü. Asker masker değil bunlar. Yani Suriye ordusu falan diyorlar ama palavra ordu değil, gruplar var... Bıyıkların kesilmesi tarihsel bir meseledir. Aşağılamak ve onurunu kırmaktır. Onun üzerinden bütün dürzileri aşağılamaktır. Korkunç bir görüntü... Alevileri yakıp kestikten sonra kaçırma olayları, kızlarına, kadınlarına tecavüzler devam ediyor.

Birleşmiş Milletler raporları, Avrupa raporlarına göre en az 2000 Alevi katledildi, bir o kadarı kaçırıldı. Bakın artık kimse konuşmuyor. Oysa teröre estiriliyor. Şimdi Dürzilere yönelik aynı operasyonlar devam ediyor. Ben söyledim “Suriye'de cehennem kapıları açılacak” diye... Yani bu Şam'da iktidara getirilen radikal İslamcı, Sünni gruplar, terör örgütleri, terör grupları yalnız Suriye sınırları içinde eylemlerini sürdürmeyeceklerdir. Bunlar mutlaka başka yerlerde de kullanılacaktır. Bölgede de Irak'taki Şiilere, İran'a karşı, başka yerde Alevilere karşı mutlaka kullanılacaktır. Onları Orta Doğu'nun merkezi olarak bilinen Suriye'de ve Şam'da iktidara getirdik. Kim getirdiyse bunları böyle spor olsun diye getirmedi. Bunları kullanacak. Tepe tepe kullanacak. Korkunç senaryolarda kullanılacak. Bakın bir gazeteci olarak ve bir insan olarak gerçekten beni çok rahatsız etti. Bu korkunç bir hikâye...