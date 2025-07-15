Hüsnü Mahalli’den tarihi konuşma: AKP, Türkiye’yi Ortadoğulaştırdı!

Mahalli, “Siz Suriye'de eğer radikal İslamcı, tam radikalist, tamradikal, katmerli radikal İslamcı bir iktidarla işbirliği yapıyorsanız içeride de İslamcı bir iktidar kurmak zorundasınız. Bakın net... Onun için ümmet meselesi değil bu. Ümmet meselesi değil. Eğer ümmetse, İslam ümmeti ise, e, İran'da İslam ümmeti...” diye konuştu.

Mahalli’nin konuşmasından bazı bölümleri kısaltarak veriyoruz:

Sayın Bahçeli ne diyordu? “Abdullah Öcalan çıksın İmralı'dan gelsin ve DEM Partisi'nin grup toplantısında konuşsun” diyordu.

Neredeyse dokuz ay geçti. Demek ki oraya dönmemiz gerekiyor. Yani bu parlamentodaki oluşturulması beklenen, oluşturulacak olan komisyonun bence en önemli görevlerinden birisi Abdullah Öcalan'ın çıkarılmasının formülünü bulmak, sonra da getirip DEM Partisi'nin grup başkanı yapmak. Yani belki DEM Parti kendini feshedebilir. PKK’nın feshettiği gibi... Çünkü Kürt medyasına göre yeni bir parti kurulacak PKK yerine. Büyük olasılıkla PKK'nın kurulacak yeni partisinin, DEM'le birleştirilip yeni bir isim bulunarak bir kongre yapılabilir ve Abdullah Öcalan bu partinin lideri seçilebilir.

Şimdi parti lideri seçilirse ne olacak? Yani Kürt medyası bunu yazıyor da ben bir şey söylemiyorum. Onlar yazıyor bunları. Yani DEM Parti’nin 56 milletvekilinin ilk toplantısında partinin yeni lideri Abdullah Öcalan seçilirse demek ki gelip grup toplantısında konuşması gerekiyor. Nerede? Meclis’te. E yeni bir şey değil. Çünkü Devlet Bahçeli kendisi söyledi. Gelsin konuşsun. Yani 9 ay önce söylediği hikâye belki 3 ay sonra yani bu komisyon çalışmalarını devam ettirip bitirdikten sonra o zaman gelir konuşur.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi AKP MHP DEM... Yani zaten formülünü söyledi yani. Eee dolayısıyla dem yerine cem olur, başka bir şey olur, kem olur, mem olur, ne bileyim bir şeyler yeni bir isim bulunur ve böylece bu üçlü tırnak içinde, birliktelik, ittifak neyse yoluna devam eder. Ondan sonra başka bir şey konuşmamız Yani en azından iktidar açısından, işte yok anayasadır, yeni anayasadır, yeni bilmem nedir, başka başka konular konuşmuş oluruz diye düşünüyorum.

Erdoğan konuşmasında ne dedi? Araplar, Türkler ve Kürtler... İşte o zaman başka bir boyuta taşınıyoruz. Yani önce birinci boyutu bitirelim. Ondan sonra ikinci boyuta geçmiş olacağız.

MİT başkanı İbrahim Kalın iki sefer gitti Kuzey Irak'a bir sürü insanla görüştü. Ahmet Şara ile görüşüyor. Amerika'nın Ankara'daki büyükelçisiyle görüşülüyor. Medyaya yansımayan bir sürü insan gelip gidiyor. E bunlar boşuna değil...

Çok çok farklı farklı şeyler de yapılıyor bu coğrafyada. Tabii ki merkezde de Türkiye... Ben Cumhurbaşkanıın dediğine bakarım.

KÜRTLER, ARAPLAR, TÜRKLER...

Ondan öncesi cümlede de işte MHP tırnak içinde Türk, Türklerin milliyetçileri, AKP, Türklerin İslamcıları... Kürtler de PKK...

Araplar kim? Araplar kim? Araplar Ahmet Şara yönetimindeki Suriye! Peki bu coğrafyadaki Kürt sorunu nerede var?

Suriye'de var, Türkiye'de var, Irak'ta var, İran'da var. Araplar Kürtler, tamam anladık.

Peki, Sayın Cumhurbaşkanı neden Perslerden söz etmedi? Şii oldukları için! Yani orada da Kürtler var. Hani Osmanlı deyimiyle Acemlerden söz etmedi. Bu bakımdan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adıyaman'da bununla ilgili söylemiş olduğu sözler önemliydi.

PKK KENDİNİ FESHETTİ AMA PYD/YPG ORADA DURUYOR

Şimdi amaç Kürt sorunu çözmekse bu sadece bir Türkiye sorunu değil ki. PKK kendini feshetti ama PYD/YPG orada duruyor Suriye'de duruyor. Dolayısıyla Suriye'deki Kürt sorunu da Türkiye'nin sorunu! Yani Erdoğan'ın konuşmasına göre konuşursak... E onu konuşursak Amerika'nın da sorunu. Çünkü Amerika'nın Ankara büyükelçisi Tom Barrack hem Suriye özel temsilcisi, hem Lübnan özel temsilcisi, hem Ankara Büyükelçisi, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kankası. Hayda... E bu nasıl olacak? E Barzani Talabani zaten onları konuşmuyorum. Onlar ayrı hikâyeler. Onun için buradaki amaç ne?

Şimdi Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt veriyor ve diyor ki ümmeti savunmak ne zaman suç oldu? Şimdi diyoruz ya yani ümmetçi eşik mi demokrasi mi çok kritik bir yol ayrımında mıyız acaba? Eee Türkiye'ye nasıl bir elbise dikilmek isteniyor?

Bu soru da önemli. Ya tabii ki bu cumhuriyetle hesaplaşmadır. Yani ben seninle her programda aşağı yukarı hatta CHP'ye yönelik operasyonlardan söz ederken söylemiştim. CHP değil cumhuriyet hedeftir burada.

Yani bugün için değil yani AKP iktidarının, özellikle yani Arap Baharı dediğimiz 2011'den bu yana belli çok net yani Cumhuriyeti hedef aldığı... Neden? Şimdi bir daha söylüyorum. İç politikayla dış politika beraber gidiyor. Çünkü şimdi Arap Baharı nerede oldu? Arap Baharı bakın Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Tunus'ta işte eee Mısır'da. Şimdi bunlar hepsi cumhuriyet...

Şimdi buradaki bütün cumhuriyet yönetimleri hani kötüdür iyidir onu tartışmıyoruz ama en azından adı cumhuriyet. İkincisi buradaki entelektüel çevreler, kültürel etkinliği olan insanlar bu ülkelerde hepsi Türk Türkiye Cumhuriyeti'nden; Mustafa Kemal cumhuriyetinden, düşünsel söylemlerinden etkilenen insanlar. Yani dolayısıyla Arap Baharı bu ülkeleri hedef alırken aslında Mustafa Kemal'i hedef aldı.

İKTİDARIN CUMHURİYETİ HEDEF ALMASI KAÇINILMAZDIR

Şimdi burada rol kime verildi? Başrol kime verildi! Türkiye'ye verildi. AKP'ye verildi Arap Baharında. Neden? Çünkü siz bu coğrafyada cumhuriyetin düşünsel çerçevesini ortadan kaldırmak isterseniz Batı tarafından, Amerika tarafından dolayısıyla bu görevi de Türkiye'ye veriyorsanız; Türkiye, bölgedeki laik, laik demokratik Mustafa Kemal'in etkisindeki insanlara karşı bir cephe kurulmuşken içeride de aynı şeyi yapmak zorundadır. Yani dikkat edin 10 yıldır, son 10 yıldır bu Arap Baharı ile birlikte cumhuriyete karşı, cumhuriyetin düşünsel birikimlerine karşı Mustafa Kemal'e karşı dışarıda ne yapıldıysa içeride de yapıldı. Çünkü yapmak zorunda iktidar bunu... Bir bütündür bu. Dolayısıyla içeride iktidarın cumhuriyeti hedef alması ve bundan sonraki süreçte daha da hedef alması kaçınılmazdır. Hele hele yani Suriye'de radikal İslamcı bir örgütü, dünyaca terör örgütü olarak kabul edilen bir örgütçüyü getirip siz Suriye'de cumhurbaşkanı yaparsanız ve o örgütün başkanı olan Ahmet Şara’yı Türkiye'nin adamı olarak lanse ederseniz; bunu Trump kendisi de söyledi. Hadi biz vazgeçtik. E, Trump da diyor zaten işte Türkiye orada etkin rol oynuyor demektir.

Siz Suriye'de eğer radikal İslamcı, tam radikalist, tam radikal, katmerli radikal İslamcı bir iktidarla işbirliği yapıyorsanız içeride de İslamcı bir iktidar kurmak zorundasınız. Bakın net... Onun için ümmet meselesi değil bu. Ümmet meselesi değil. Eğer ümmetse, İslam ümmeti ise, e, İran'da İslam ümmeti, Muhammed'den söz ediyorlar. E, bunlar da Muhammed'in torunları. Hasan, Hüseyin... 4. halife Hazreti Ali, Pakistan da ümmetin bir parçası. Senegal'daki Müslümanlar da ümmetin bir parçası. Afganistan'da Taliban da bizim ümmetin bir parçası. Yani bu ümmet kavramı öyle değil. Bu ümmet kavramı yani AKP'lilerin hani dinlendirmeye çalıştığı hikâye Osmanlılık. Onun için Amerika'nın Ankara büyükelçisi ki ben ona sömürge valisi diyorum Osmanlılıktan dem vurdu geçenlerde.

Ya işte Osmanlılık çok iyi işte benim kökenim Osmanlı'dır falandır da filandır da. Yani haritayı onlar çizmiş. Amerikalılar çizmiş... Daha Ahmet Şara gelmeden çizmiş. Ne zaman çizmiş? Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan gelsin mecliste konuşsun dediği günden itibaren çizmiş. Yani 20 Ekim'de daha Esad Şam'dayken çizmiş... Esad devrilmeden 100 gün önce çizilmişti bu coğrafyanın haritaları ve bu çizimin en vurgulayıcı kalemi Erdoğan'a ve Türkiye'ye verildi diye düşünüyorum.

Daha önce de tabii yıllar önce yani cumhuriyet ilan edilmeden önce o milli mücadele yıllarında da Türkiye için çizilen eee haritalar vardı, planlar vardı. Hangisi uygulanabildi? Şimdi bir yandan da tabii bu bu soru önemli.

İşte AKP CHP'ye yaptığı operasyonlarla gençlerin, halkın umudunu kırmaya çalışıyor. Onları bastırmaya çalışıyor. AKP bu konuda geri adım atmaz. Çünkü dışarıda bu rolü üstlenmişti, şimdi içeride benzerini uygulaması gerekiyor. CHP'de toplumu dinamik bir şekilde tutmak zorundadır. Topluma moral vermeyi sürdürmelidir.

BEN BU FİLMLERİ ORTADOĞU'DA GÖRDÜM

Terörsüz Türkiye söylemini, iktidar, muhalefetsiz Türkiye'ye dönüştürdü. Ben bu filmleri Ortadoğu'da gördüm. Siyah beyaz gördüm. Yani Ortadoğu ülkelerinde devrilen iktidarların tümü yani Irak'ta Saddam Hüseyin, Suriye'de Hafız Esad Beşşar Esad, Mısır'da Hüsnü Mübarek, Tunus'ta Zeynel Abidin Bin Ali, işte Libya'da Kaddafi, neyse bütün bu ülkelerde muhalefet vardı ama bütün bu muhalefetler iktidarın kontrolündeydi.

Yani iktidarın çizdiği çerçeve içinde ve izin verdiği çerçevede ancak muhalefet yapabiliyorlardı.

Dolayısıyla Türkiye AKP iktidarında Ortadoğulaştırıldı. Bütün kurumlarıyla, söylemleriyle, kafa yapısıyla, davranışlarıyla Ortadoğulaştırıldı.

CHP bu şekilde görürse, farklı söylem ve eylemler geliştirmesi lâzım. Bu gerçeği görmek zorunda CHP ve diğer muhalefet partileri... Öbür türlü yani biz eski kafayla, eski kalıplarla, eski düşünsel yapılarla iktidarı yorumlamaya çalışırsak yanılırız. Yok öyle bir şey artık. Türkiye bir Ortadoğu ülkesidir. Bir daha söylüyorum. Bütün söylem, kuram, davranış, hukuk, mukuk, aklınıza ne gelirse, siyaset miyaset hepsini yan yana getirin. Türkiye AKP yönetiminde bir Ortadoğu ülkesine dönüştürüldü ve bu aynı zamanda Mustafa Kemal'den ve cumhuriyetin geleneklerinden uzaklaştırmayı gerektirir. Yani ümmet, ümmet ümmet dedikleri şey budur zaten.

Yani yoksa ümmet İslam ümmeti filan değil. İslam ümmeti dediğinizde zaten biz daha 23 yıl öncesine kadar Suudi Arabistan'la kavgalıydık. Ümmetin başı Suudi Arabistan! Yani onlar öyle diyor. Çünkü Mekke Medine Suudi Arabistan'da... İslam âleminin lideri benim. Onlar öyle diyor. Ümmetin diğer önemli ülkesi Mısır... Katildi, darbeciydi, bilmem neydi. Sonra işte kardeşim Sisi oldu. Eee Muhammed bin Zayed yani Dubai'nin Abu Dabi'nin başkanı. E ona da neler neler söyledik. Sonra geldik kucaklaştık. Hangi ümmetten bahsediyorlar? Yani dolayısıyla söyleme değil davranışa bakmak lazım. Yani AKP'nin davranışlarına bakmak lâzım...

İktidarın dışarıda sorumlulukları var. Kendisine çizilen bir çerçeve var ve o sorumluluklar içinde davranıyor. Bunu yaptığı sürece içeride de bunu tamamlamak zorundadır. Ya bir yandan eğer yanımdaysan havuç; yanımda değilsen, karşımdaysan sopa. Yani bu mantıkla mı ilerleyecek?

CHP'ye karşı DEM'le işbirliği yapıyorlar? Bir süreç ittifakıymış... E tamam fark etmez. Yok efendim Erdoğan işte anayasayı değiştirecek de işte iki dönem daha, 3 dönem daha, 5 dönem daha seçilmeyi garanti etmek için. Yani eğer buysa DEM açısından söylüyorum. Bunun karşılığı ne? Yani bedeli ne? Karşılığı ne?

ALACAĞINIZ ŞEY NE?

Pazarlık şansı olan bir kişi var. O da Abdullah Öcalan. Kimse kimseyi kandırmasın. Abdullah Öcalan ne derse o olacak bundan sonraki süreçte. Bak ne derse o olacak.

Amerikan büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kankası. Özel olarak buraya atanmış. Hatta kendisi gitmiş Trump'a demiş ki, "Beni Ankara'ya büyükelçi olarak ata... Eee, ben Erdoğan'ın yakın dostuyum. Ben bu işi bitiririm, yaparım, götürürüm, getiririm. Nitekim de öyle davranıyor adam. Sömürge valisi gibi davranıyor. Şam'a gidiyor, acayip hikâyeler anlatıyor. Beyrut'a gidiyor,

Lübnan'ı dağıtalım, Suriye'ye katalım. Bir de o çıktı. Şimdi bir de Lübnan'ı karıştırıyor. Yani böyle korkunç şeyler, senaryolar yazılıp çiziliyor bölgede. Ama bize işte Türkler, Kürtler, Araplar... MHP, AKP, DEM sloganlarıyla, hani altı boş söylemlerle toplumu hatta muhalefeti meşgul ediyoruz. Sonuçta konuyu tartışmış oluyorsunuz.

Yani Abdullah Öcalan, Abdullah Öcalan, Abdullah Öcalan derseniz günde 5 500 sefer... Abdullah Öcalan, bir gerçeğe dönüşecek toplumun belleğinde. Yoksa nasıl kabul edebilirsiniz ki MHP gibi bir partinin çıkıp da Abdullah Öcalan gelsin parlamentoda konuşsun dediğini... Düşünsenize MHP'li seçmenler bunu nasıl kabullendi? Ama kabullendi. Böyle enteresan bir sosyolojik bir mesele de var. O da ayrı bir konu.