Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı. Sevenlerini üzdü

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Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda performans gösteren Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı öğrenildi. Şenlendirici, önceki gün Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat oldu. Bir süredir rahatsızlık yaşayan ünlü klarnetçinin bağırsak kanserine yakalandığı belirtildi.

Önceki gün ameliyata giren ve bağırsağından 11 santim alınan müzisyenin bir hafta daha doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi. Yakınları Şenlendirici’nin durumunun iyi olduğunu belirtti.