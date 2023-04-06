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Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı. Sevenlerini üzdü

Son dönemde ekranlarda 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 10:47
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Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalandı. Sevenlerini üzdü
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Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda performans gösteren Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı öğrenildi. Şenlendirici, önceki gün Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat oldu. Bir süredir rahatsızlık yaşayan ünlü klarnetçinin bağırsak kanserine yakalandığı belirtildi.

Önceki gün ameliyata giren ve bağırsağından 11 santim alınan müzisyenin bir hafta daha doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi. Yakınları Şenlendirici’nin durumunun iyi olduğunu belirtti.

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