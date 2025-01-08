Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici görenleri şoke etti

Ünlü klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin kızı Naz Şenlendirici, yeni yeni yaptığı sosyal medya paylaşımları ile bir anda dikkatleri üzerine çekti. Babası gibi müzik dünyasında iddialı olacağının işaretlerini veren Naz Şenlendirici'nin sesi büyük beğeni topladı.

Naz Şenlendirici'nin çıplak ses performansına sayısız beğeni yapılırken, şarkı söylediği videoları sosyal medyada yayılmaya başladı.

SEZEN AKSU VE SİBEL CAN'I ETİKETLEDİ

Naz Şenlendirici'nin seslendirdiği begonvil şarkısını babası Hüsnü Şenlendirici'nin ise Sezen Aksu ve Sibel Can'ı etiketleyerek paylaşması ise dikkat çekti.