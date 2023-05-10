Hüsnüyusuf bitkisi cilt lekelerine iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hüsnüyusuf bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Hüsnüyusuf çiçeği cilt lekeleri ile ilgili problemlerde yıllardır kullanılan bir çiçektir. Bu çiçek ciltte lekeler için yapılması gereken peelingi yani ciltten ölü derinin atılmasını sağlayan en mükemmel bitkidir.

HÜSNÜYUSUF BİTKİSİ NEDİR?

Karanfilgiller familyasından bir çeşit süs bitkisidir. Bu çiçeklerin bazıları bir başta yan yana onlarca çiçek açar. Çok iyi bilinen çiçeklerden biri olan karanfil gibi muhtelif renklerde, alacalı türleri de bulunan bir süs bitkisidir.

HÜSNÜYUSUF BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Erkek çocuklarında meydana görülebilen sağlık problemlerinden biri olan kasık fıtığının tedavisinde yakısı önemli yarar sağlar.

