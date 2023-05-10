Hüsnüyusuf bitkisi mide üşütmesine iyi geliyor

Mide üşütmesine iyi gelen hüsnüyusuf bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Hüsnüyusuf bitkisi mide üşütmesine iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hüsnüyusuf bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Hüsnüyusuf bitkisi mide üşütmesinden doğan şikâyetleri giderdiği bildirildi.

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MİDE ÜŞÜTMESİ NEDİR?

Mide üşütmesi; sulu ishal, karın krampları, bulantı, kusma ve bazen de ateş ile seyreden bir bağırsak enfeksiyonudur. Tıbbi literatürde viral gastroenterit olarak adlandırılan mide üşütmesi, kişiye en yaygın olarak enfekte bir kişiyle temas veya kontamine yiyecek ya da su tüketimi yoluyla bulaşır.

HÜSNÜYUSUF BİTKİSİ NEDİR?

Karanfilgiller familyasından bir çeşit süs bitkisidir. Bu çiçeklerin bazıları bir başta yan yana onlarca çiçek açar. Çok iyi bilinen çiçeklerden biri olan karanfil gibi muhtelif renklerde, alacalı türleri de bulunan bir süs bitkisidir.

HÜSNÜYUSUF BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Erkek çocuklarında meydana görülebilen sağlık problemlerinden biri olan kasık fıtığının tedavisinde yakısı önemli yarar sağlar.

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