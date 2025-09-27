Husumet ateşe döndü!

Kaynak: İHA

Bursa’da gece yarısı kundaklama şoku! Husumetli E.Ş.’nin ticari aracı, H.T. tarafından ateşe verildi. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı, soruşturma sürüyor.

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi 5. Baş Sokak’ta gece yarısı korku dolu anlar yaşandı. Araç sahibi E.Ş. ile uzun süredir husumetli olan H.T., gece saatlerinde ticari aracın yanına geldi. H.T. hasmının aracını ateşe verdi. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

aw546787-02.jpg

Çevrede bulunan vatandaşlar, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Araçta, ufak çaplı maddi hasar oluştu.

aw546787-03.jpg

Olay yerine gelen polis ekipleri, E.Ş.’nin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. E.Ş., aracın H.T. tarafından kundaklandığını öne sürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, şüpheli H.T.’yi aynı gün içinde yakalayarak gözaltına aldı. H.T., savcılık talimatıyla ifade işlemleri için Yavuz Selim Polis Merkezi’ne götürüldü.

aw546787-04.jpg

