Husumet ateşe döndü!

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi 5. Baş Sokak’ta gece yarısı korku dolu anlar yaşandı. Araç sahibi E.Ş. ile uzun süredir husumetli olan H.T., gece saatlerinde ticari aracın yanına geldi. H.T. hasmının aracını ateşe verdi. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çevrede bulunan vatandaşlar, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Araçta, ufak çaplı maddi hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, E.Ş.’nin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. E.Ş., aracın H.T. tarafından kundaklandığını öne sürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, şüpheli H.T.’yi aynı gün içinde yakalayarak gözaltına aldı. H.T., savcılık talimatıyla ifade işlemleri için Yavuz Selim Polis Merkezi’ne götürüldü.