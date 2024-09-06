Husumetli aileler arasında silahlı kavga

31 Mart’ta yapılan yerel seçimde muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 8 kişi vücutlarına aldığı darbelerle yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan F.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.