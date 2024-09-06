Husumetli aileler arasında silahlı kavga

Kaynak: DHA
Husumetli aileler arasında silahlı kavga

Mardin’de yerel seçimde muhtar adaylığı nedeniyle aralarında husumet olan 2 aile sokak ortasında birbirine girdi. Silah seslerinin duyulduğu kavgada 8 kişi yaralandı.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimde muhtar adaylığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 8 kişi vücutlarına aldığı darbelerle yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan F.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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