Husumetli aileler çatıştı. Bir ev ateşe verildi

Silahlı çatışma gece saatlerinde Bağlar ilçesinde gerçekleşti. Husumetli iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada A.K. tabancadan çıkan kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Taraflardan N.K., M.K., C.K., A.K. ve Ö.K., yaralı A.K.’yı da alarak 34 TH 0612 plakalı hafif ticari araçla olay yerinden kaçtı.

YARALI HASTANEYE KALDIRLDI

Olayın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Polis, takip ettiği hafif ticari aracı Yenişehir ilçesindeki İstasyon Caddesi’nde durdurdu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı.

Yaralı A.K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araç ise çekiciyle İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız silah bulundu.

EVİ ATEŞE VERDİLER

Daha sonra ise Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi’nde gerginlik devam etti ve husumetli ailelerden biri, karşı taraftakilere ait bir evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

Güvenlik güçleri, mahallede yeni bir olay yaşanmaması için geniş çaplı önlemler aldı.