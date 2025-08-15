Husumetli olduğu amcasının oğlunu tüfekle vurarak öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Husumetli olduğu amcasının oğlunu tüfekle vurarak öldürdü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aralarında husumet bulunan amcasının oğlu tarafından tüfekle vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aralarında husumet bulunan amcasının oğlu tarafından tüfekle vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Orhangazi'ye bağlı kırsal Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfi Baylar (75), aralarında husumet bulunan amcasının oğlu A.B.'nin (52) göl kenarındaki bağ evine gitti. Çıkan tartışmada A.B., tüfekle traktör üzerindeki Seyfi Baylar'a ateş etti.

İYİ Parti’den kadın cinayetlerine karşı eş zamanlı basın açıklaması: Kadınlar ölmek istemiyor!İYİ Parti’den kadın cinayetlerine karşı eş zamanlı basın açıklaması: Kadınlar ölmek istemiyor!

Kanlar içinde yere yığılan Baylar hayatını kaybederken, A.B. olaydan kısa süre sonra Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Son Haberler
Tokat’ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Tokat’ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Uçaklar yerde çarpıştı! Havalimanında büyük kaza
Uçaklar yerde çarpıştı! Havalimanında büyük kaza
Husumetli olduğu amcasının oğlunu tüfekle vurarak öldürdü
Husumetli olduğu amcasının oğlunu tüfekle vurarak öldürdü
Sinan Ateş davasında beklenmedik gelişme!
Sinan Ateş davasında beklenmedik gelişme!
Zonguldak'ta evin önce bahçesinde, sonra çatısında çıkan yangın korkuttu
Zonguldak'ta evin önce bahçesinde, sonra çatısında çıkan yangın korkuttu