Husumetli olduğu galericiyi tabancayla vurdu

Olay, saat 22.00 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi'nde gerçekleşti. Galericilik yapan Yavuz K., iş yerinden çıktıktan sonra sokakta yürüdüğü sırada yanına husumetlisi A.Ö. yaklaştı.
A.Ö. tabancayla ateş ederek, Yavuz K.'yı yaraladıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yavuz K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor