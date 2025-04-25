Husumetli oldukları genci darbederek bıçaklayan şüpheliler serbest

Kaynak: İHA
Husumetli oldukları genci darbederek bıçaklayan şüpheliler serbest

Yalova'da husumetlisi oldukları genci evinin önünde darbederek bıçakla yaralayan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Yalova'da husumetlisi oldukları genci evinin önünde darbederek bıçakla yaralayan 4 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kadıköy beldesinde dün 23.15'te Yağız Karataş (20), evinin önüne geldiği sırada husumetlisi olduğu öğrenilen E.U. (22), S.U. (47), A.K.T. (25) ve R.T. (26) tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Yerde tekmelenen genç kalçası ve bacağından bıçaklandı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yağız Karataş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Meydana gelen olayla ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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