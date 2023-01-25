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İzmir’de silahlı kavga

İzmir Bayraklı ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 00:29
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Husumetli taraflar arasında kavga

İzmir’de silahlı kavga
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Olay saat 17.00 sıralarında Cengizhan Mahallesi 1620/22 sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu öğrenilen F.A. ile Y.H. oturdukları kahvehanede tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar, kahvehanedeki müşteriler tarafından dışarı çıkarıldı.

Tartışma dışarıda devam ederken, taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti. Her iki şüpheli de yaralanırken, kurşunun sektiği B.A. isimli vatandaş da yaralandı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Y.H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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