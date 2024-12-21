Husumetliler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, saat 18.30 sularında Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre , aralarında önceden husumet bulunan M.K. ile M.Ç., cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede alevlendi. Kavgada M.K., üzerinde taşıdığı bıçakla M.Ç.'yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ç., sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan zanlı M.K. ise olayda kullandığı bıçakla polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.