Husumetliler arasındaki kavgada kan aktı

Afşin ilçesi Alimpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan 2 taraf bir araya geldi. Meydana gelen silahlı kavgada 20 yaşındaki Mehmet Karakoç ve kardeşi 17 yaşındaki Abdulkadir Karakoç ile H.C. (17) ve K.K. (32) adlı şahıslar, 28 yaşındaki Ö.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olayın sonrasında ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken Abdulkadir ve ağabeyi Mehmet Karakoç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

H.C. ve K.K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken yaşamını yitiren kardeşlerin cenazeleri, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken Jandarma asayiş ve JASAT ekipleri, saldırıyı yaptığı iddiasıyla 17 yaşındaki B.A. ve 55 yaşındaki baba A.A.'yı gözaltına aldı, 28 yaşındaki Ö.A.’nın yakalanması amacıyla da çalışma başlatıldı.