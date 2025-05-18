Husumetliler birbirini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı



Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Keçeci köyünde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan ve her ikisi de İstanbul’da yaşayan Günay Y. (51) ve Rıza Aydın (54), işleri için geldikleri köyde karşılaştı.

İddiaya göre çıkan tartışmada şahıslar üzerlerindeki tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rıza Aydın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, Günay Y. ise tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.