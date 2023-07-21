Husumetlileri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

Olay, Fırat Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan G., kardeşi Barış G.'nin kiraladığı otomobille bir gezintiye çıkmıştı. Mahalleye giren Ramazan G., husumetli oldukları iddia edilen kişiler tarafından başka bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ramazan G., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olay sonrasında otomobilde inceleme yaparken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarına başladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.