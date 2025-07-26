Husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti!

Kaynak: İHA
Husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti!

Malatya'da husumetlilerin silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde gece 02.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir konteyner kentte aralarında daha önceden husumet bulunan H.K. ile B.Z.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada B.Z.Y., yanında bulunan ateşli silahla H.K.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Zanlı B.Z.Y.'nin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti!

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