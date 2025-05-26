Husumetlilerini saklayan adama kurşun yağdırdı: Sokak ortasında dehşet

Kaynak: DHA

İstanbul Ümraniye’de sokak ortasında dehşet yaşandı. Motosikletli bir saldırgan araçtan inen bir kişiye kurşun yağdırdı. Saldırgan, silahlı saldırıyı husumetlilerini saklayan kişiye yönelik gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde aracıyla marketin önüne park eden Ferhat B. kaldırımda yürümeye başladı. Kısa bir süre sonra motosikletle caddede ilerleyen 2 saldırgandan biri silahla Ferhat B.'ye 6 el ateş açtı. Saldırıda topuğundan vurulan Ferhat B. yere yığılırken, bir süre sonra yerden kalkıp güçlükle başka bir yere geçti. Saldırganlar olay yerinden motosikletle kaçarken, çevredeki 2 vatandaş ise saldırı sırasında panikle yere yattı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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SALDIRGANLARIN HUSUMETLİLERİNİ SAKLADIĞI İÇİN VURULMUŞ

Saldrıda yaralanan Ferhat B., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çalışma başlatan Ümraniye Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda saldırganların Doğukan D. (24) ve Mehmet Meki K. (22) olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda 2 şüpheli olaydan 3 gün sonra yakalandı.

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Gözaltına alınan 2 şüphelinin poliste toplamda 19 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadeleri alınan 2 şüpheli adli işlemlerinin ardından 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Poliste 5 suç kaydı bulunan Ferhat B.’nin, saldırganların husumetli olduğu kişilerin saklanmasına yardımcı olduğu için saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

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