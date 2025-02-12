Husumetlisi tarafından sokak ortasında vuruldu

Kaynak: İHA
Husumetlisi tarafından sokak ortasında vuruldu

Kocaeli'de aralarında husumet olduğu belirlenen iki şahıs yolda karşılaştı. Galerici, husumetlisini silahla vurarak yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli Körfez ilçesi Güney Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede galericilik yapan Yavuz K., iş yerinden çıktıktan sonra kaldırımda yürüdüğü esnada husumetlisi A.Ö. karşılaştı.

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A.Ö. tabancayla ateş ederek, Yavuz K.'yı yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yavuz K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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