Husumetlisine kurşun yağdırdı

Kaynak: İHA

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi, caddede yürüyen husumetlisine 4 el ateş açtı. Kurşunlardan biri adamın topuğuna isabet etti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan yakalandı.

Yeni Cami Mahallesi Ordinaryüs Sadi Irmak Caddesi'nde yürüyen İ.K. aralarında husumet bulunan M.P'nin silahlı saldırısına uğradı. Olay sırasında İ.K., park halindeki bir otomobilin önüne saklanarak kendisini mermilerden korumaya çalıştı.

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Saldırgan 4 el ateş ederken mermilerden bir tanesi İ.K.'nin sağ ayak topuğuna, diğerleri çevredeki iş yerlerinin cam ve kepenklerine isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı İ.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli M.P., polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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