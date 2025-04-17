Husumetlisini evin bahçesinde vurdu

Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

HUSUMETLİ KİŞİLER ARASINDA SİLAHLI TARTIŞMA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, E.S. ile T.Ç. (48) arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda E.S., T.Ç.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı T.Ç.'yi ambulansla hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olay sonrası kaçan E.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevrede güvenlik önlemleri alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.