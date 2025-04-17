Husumetlisini evin bahçesinde vurdu

Kaynak: İHA
Husumetlisini evin bahçesinde vurdu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki kişi arasındaki husumet silahlı kavgaya dönüştü. E.S. adlı şahıs, T.Ç.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

HUSUMETLİ KİŞİLER ARASINDA SİLAHLI TARTIŞMA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, E.S. ile T.Ç. (48) arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda E.S., T.Ç.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı T.Ç.'yi ambulansla hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise olay sonrası kaçan E.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevrede güvenlik önlemleri alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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