Husumetlisini pusu kurup öldürdükten sonra intihar etti

Kaynak: DHA
Husumetlisini pusu kurup öldürdükten sonra intihar etti

Balıkesir’in Susurluk İlçesi’nde Ali Ünal, aralarında husumet bulunan Ali Osman Gerze'yi vurduktan sonra aynı tüfekle intihar etti. Çobanlık yapan Ali Ünal, hakkında dava açıldığı öğrenildi.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde Ali Ünal (62), kendisinden davacı olan Ali Osman Gerze'yi (65), pusu kurup, tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, dün, Susurluk ilçesinin kırsal Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık yapan Ali Osman Gerze ile kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü çobanlık yapan Ali Ünal arasında husumet başladı. Gerze'nin savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrası, Ünal hakkında dava açıldı. Buna sinirlenen Ünal, kamyonetiyle hayvanlarını kontrol etmeye giden Ali Osman Gerze'yi, pusu kurarak ruhsatsız tüfeğiyle öldürdü. Ali Ünal, ardından aynı tüfekle yaşamına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gerze ve Ünal’ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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