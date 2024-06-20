Husumetlisini tabancayla öldürdü, husumetlisinin yakınları da onu bıçakla öldürdü

Kaynak: İHA
Husumetlisini tabancayla öldürdü, husumetlisinin yakınları da onu bıçakla öldürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Nihat Gönül (41), karşılaştığı husumetlisi Ahmet Ürkmez (40) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Ancak Ürkmez, olay yerinden kaçmaya çalışırken Gönül'ün yakınları tarafından bıçaklandı ve ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ürkmez'in cinayeti, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Edremit Organize Sanayi Bölgesi'nin girişinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan motosikletli iki şahıs, Ahmet Ürkmez ve Nihat Gönül, yolda karşılaştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Ürkmez, tabancasını çıkararak Gönül'e ateş etti.

Tek kurşunla hayatını kaybeden Gönül'ün yakınları ise Ürkmez'i kovalamaya başladı. Kaçmaya çalışan Ürkmez, motosikletle gelip bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri, yaralı Ürkmez'i hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Görüntüler inceleniyor

Olay, sanayi bölgesindeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerden yola çıkan jandarma ekipleri, Gönül'ün yakınlarını gözaltına aldı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

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