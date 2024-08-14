Husumetlisinin evini ateşe verdi

Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen bir olayda, H.A isimli şahıs, aralarında daha önceden husumet bulunan Ç.K'nin Cengaver Sokak üzerindeki apartman dairesinin kapısına benzin dökerek yangın çıkardı ve olay yerinden uzaklaştı. Yangını fark eden apartman sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Gelen ihbar üzerine, bölgeye AFAD, itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve SEDAŞ ekipleri hızla yönlendirildi.

Olaya müdahale eden apartman sakinlerinden biri, yangın söndürme tüpü kullanarak koridordaki alevleri kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma işlemleri sırasında, dumandan etkilenen iki kişi sağlık görevlilerince ambulansta ilk müdahaleleri yapılarak tedavi altına alındı.

Yangın sonucunda, dairenin kapısı ve apartmanın koridoru zarar gördü. Ç.K'nin evine yapılan saldırıya tepki gösteren diğer apartman sakinleri, polis tarafından sakinleştirildi. Polis ekipleri, Ç.K. ve annesini güvenlik amacıyla polis merkezine götürdü. Mahalle sakinleri H.A'nın sık sık bölgeye gelerek sorun çıkardığını iddia ederek şikayetçi olduklarını belirtti. Polis, kaçan şüpheli H.A'nın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.