Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyon TL’lik mirasındaki düğüm çözüldü iddiasına! Armağan Çağlayan'dan yalanlama

"YARGILAMA DEVEM EDİYORMUŞ"

Ancak işin aslı, öyle değilmiş… Armağan Çağlayan, iddiaların ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak , “Az evvel ÇYDD avukatları beni ikaz ettiler. Dosya hala istinaf aşamasında ve yargılama devam ediyormuş. Bu bilgi 'henüz' doğru değil” diyerek sürecin tamamlanmadığını duyurdu.