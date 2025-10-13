2020 yılında KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu, 15 milyon TL'lik mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmasına yeğenleri karşı çıkarak vasiyetin iptali için dava açmıştı. Yıllardır süren davanın sonuçlandığı ileri sürülmüştü. Virjin'in yakın arkadaşı Armağan Çağlayan “Dosya hâlâ istinaf aşamasında, yargılama devam ediyor” diyerek davanın sonuçlandığını yalanladı.
Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyon TL’lik mirasındaki düğüm çözüldü iddiasına! Armağan Çağlayan'dan yalanlama
YEĞENLERİ DAVANIN İPTALİNİ İSTEMİŞTİ
Huysuz Virjin’in iki yeğeni mirasta haklarının olduğunu söyleyerek vasiyetin iptali için dava açmıştı.
Dursunoğlu'nun ölümü sonrasında vasiyeti olay olmuştu. Huysuz Virjin olarak tanınan Dursunoğlu 15 milyon TL'yi bulan evinin ve bankadaki parasının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakılmasını istemişti.
VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ İDDİASI
İki yeğeni karara itiraz etmiş dava açmıştı. Mahkeme, Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetini yerine getirdi iddiası gündeme bomba gibi düşerken Huysuz Virjin'in yakın arkadaşından dikkat çeken bir açıklama geldi.
Seyfi Dursunoğlu’nun 15 milyon TL’lik mirasıyla ilgili hukuk süreci tamamlandı. Mirası Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakan Dursunoğlu’nun vasiyetine itiraz eden iki yeğenin davayı kaybettiği ileri sürüldü. Mahkeme, vasiyetin geçerli olduğuna hükmetti ve mirasın ÇYDD’ye devredilmesine karar verdi iddialarını Çağlayan yalanladı.
"YATTIĞINIZ YER İNCİTMESİN SEYFİ BEY"
Armağan Çağlayan haberleri yalanlamadan önce sosyal medya hesabından, "Yattığınız yer incitmesin Seyfi Bey… Huzurla uyuyun…" notunu düşmüştü.
"YARGILAMA DEVEM EDİYORMUŞ"
Ancak işin aslı, öyle değilmiş… Armağan Çağlayan, iddiaların ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak , “Az evvel ÇYDD avukatları beni ikaz ettiler. Dosya hala istinaf aşamasında ve yargılama devam ediyormuş. Bu bilgi 'henüz' doğru değil” diyerek sürecin tamamlanmadığını duyurdu.