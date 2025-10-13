Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyon TL’lik mirasındaki düğüm çözüldü! Yıllardır süren dava sonuçlandı

YEĞENLER DAVAYI KAYBETTİ

Seyfi Dursunoğlu’nun 15 milyon TL’lik mirasıyla ilgili hukuk süreci tamamlandı. Mirası Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakan Dursunoğlu’nun vasiyetine itiraz eden iki yeğen davayı kaybetti. Mahkeme, vasiyetin geçerli olduğuna hükmetti ve mirasın ÇYDD’ye devredilmesine karar verdi.