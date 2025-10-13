2020 yılında KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu, 15 milyon TL'lik mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmasına yeğenleri karşı çıkarak vasiyetin iptali için dava açmıştı. Yıllardır süren dava sonuçlandı.
Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyon TL’lik mirasındaki düğüm çözüldü! Yıllardır süren dava sonuçlandı
YEĞENLERİ DAVANIN İPTALİNİ İSTEMİŞTİ
Huysuz Virjin’in iki yeğeni mirasta haklarının olduğunu söyleyerek vasiyetin iptali için dava açmıştı.
VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ
İki yeğeni karara itiraz etmiş dava açmıştı. Mahkeme, Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetini yerine getirdi.
YEĞENLER DAVAYI KAYBETTİ
"YATTIĞINIZ YER İNCİTMESİN SEYFİ BEY"
Armağan Çağlayan ise mahkemenin verdiği kararın ardından sosyal medya hesabından, "Yattığınız yer incitmesin Seyfi Bey… Huzurla uyuyun…" notunu düştü.