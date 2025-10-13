Yeniçağ Gazetesi
13 Ekim 2025 Pazartesi
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyon TL’lik mirasındaki düğüm çözüldü! Yıllardır süren dava sonuçlandı

Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyon TL’lik mirasındaki düğüm çözüldü! Yıllardır süren dava sonuçlandı

"Huysuz Virjin" tiplemesiyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, KOAH hastalığından dolayı yaşamını yitirmişti. 15 milyon TL’lik mirasının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakılmasını istemiş, yeğenleri ise karşı çıkarak dava açmıştı. Huysuz Virjin'in vasiyeti yerine getirildi.

Haberi Paylaş
Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyon TL’lik mirasındaki düğüm çözüldü! Yıllardır süren dava sonuçlandı - Resim: 1

2020 yılında KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu, 15 milyon TL'lik mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmasına yeğenleri karşı çıkarak vasiyetin iptali için dava açmıştı. Yıllardır süren dava sonuçlandı.

1 7
Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyon TL’lik mirasındaki düğüm çözüldü! Yıllardır süren dava sonuçlandı - Resim: 2

YEĞENLERİ DAVANIN İPTALİNİ İSTEMİŞTİ

Huysuz Virjin’in iki yeğeni mirasta haklarının olduğunu söyleyerek vasiyetin iptali için dava açmıştı.

2 7
Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyon TL’lik mirasındaki düğüm çözüldü! Yıllardır süren dava sonuçlandı - Resim: 3

Dursunoğlu'nun ölümü sonrasında vasiyeti olay olmuştu. Huysuz Virjin olarak tanınan Dursunoğlu 15 milyon TL'yi bulan evinin ve bankadaki parasının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakılmasını istemişti.

3 7
Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyon TL’lik mirasındaki düğüm çözüldü! Yıllardır süren dava sonuçlandı - Resim: 4

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

İki yeğeni karara itiraz etmiş dava açmıştı. Mahkeme, Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyetini yerine getirdi.

4 7
Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyon TL’lik mirasındaki düğüm çözüldü! Yıllardır süren dava sonuçlandı - Resim: 5

YEĞENLER DAVAYI KAYBETTİ

Seyfi Dursunoğlu’nun 15 milyon TL’lik mirasıyla ilgili hukuk süreci tamamlandı. Mirası Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakan Dursunoğlu’nun vasiyetine itiraz eden iki yeğen davayı kaybetti. Mahkeme, vasiyetin geçerli olduğuna hükmetti ve mirasın ÇYDD’ye devredilmesine karar verdi.

5 7
Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyon TL’lik mirasındaki düğüm çözüldü! Yıllardır süren dava sonuçlandı - Resim: 6

"YATTIĞINIZ YER İNCİTMESİN SEYFİ BEY"

Armağan Çağlayan ise mahkemenin verdiği kararın ardından sosyal medya hesabından, "Yattığınız yer incitmesin Seyfi Bey… Huzurla uyuyun…" notunu düştü.

6 7
Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyon TL’lik mirasındaki düğüm çözüldü! Yıllardır süren dava sonuçlandı - Resim: 7
7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2025 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro