Hüzünlü 1 Mayıs kutlaması: 316 günlük grevde kararlılık sürüyor

Hatay/Halit İri

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı sendikalar, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, emekçiler ve emek dostları, grevdeki işçilerle birlikte anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Ancak, işçilerin taleplerinin hâlâ karşılanmamış olması kutlamalara hüzün kattı.

İşçiler, “Emeğimizin karşılığını alana kadar devam, ölmek var dönmek yok” sözleriyle mücadelelerine sonuna kadar devam edeceklerini vurguladı.

MEHMET GÜNGÖR: “BU BAYRAM DEĞİL, DİRENİŞ GÜNÜDÜR”

HAK-İŞ İl Başkanı ve Özçelik-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Güngör konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“316 gündür devam eden şanlı bir direnişin ışığında 1 Mayıs’ı kutluyoruz. Bugünkü 1 Mayıs’a, Yolbulan işvereninin kural tanımazlığının ve halden anlamazlığının gölgesinde girdik. Kimileri 1 Mayıs’a işçi bayramı der ama bizim için bu günün bayramla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Yolbulan emekçisinin haklı taleplerine kör ve sağır kalanlar, bayramımızı bize zehir etti. Her şeye rağmen, mücadelemizi ilk günkü onur ve kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Güngör ayrıca süreç boyunca destek veren herkese teşekkür etti.

ALTAN: “YA BİR YOL BUL, YA DA YOLDAN ÇEKİL”

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ise işverene yönelik tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Tüm girişimlerimize rağmen sözleşmeye yanaşmayan işverene artık yeter diyoruz. Emekçinin makul taleplerine kulak tıkayan işverene sesleniyorum: Ya bir yol bul, ya da yoldan çekil.”

AMAÇ: “EMEKÇİ ÇOCUKLARININ MAĞDURİYETİNE SON VERİLMELİ”

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bu yanındayız. Bu mücadele ne kadar sürerse sürsün,