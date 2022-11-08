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  • Huzurevinde koltuk değnekli, tekmeli kavga ölümle bitti. Biri 77 diğeri 90 yaşında . İşte o anlar

Huzurevinde koltuk değnekli, tekmeli kavga ölümle bitti. Biri 77 diğeri 90 yaşında . İşte o anlar

Samsun’da huzurevinde iki yaşlı arasında yaşanan koltuk değnekli ve tekmeli kavga ölümle sonuçlandı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 23:07
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Huzurevinde koltuk değnekli, tekmeli kavga ölümle bitti. Biri 77 diğeri 90 yaşında . İşte o anlar

Huzurevinde koltuk değnekli, tekmeli kavga ölümle bitti. Biri 77 diğeri 90 yaşında . İşte o anlar
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İHA'nın haberine göre; olay, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’ndeki Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 10 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, Rasim Ciğer (90) ile oda arkadaşı Mehmet Ş. (77) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Mehmet Ş., Rasim Ciğer’e koltuk değneği ile saldırdı. Mehmet Ş. de önce yumruk ve tekme ile sonra da değnekle ona karşılık verdi. Olayda yaralanan Rasim Ciğer ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam olaydan 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay anı kamerada

Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde koridordaki koltuklarda oturan iki huzurevi sakini önce tartıştı. Rasim Ciğer yerinden kalkarak koltuk değneği ile Mehmet Ş.’ye vurdu.

Mehmet Ş. önce yumruk darbesiyle oda arkadaşını yere düşürdü. Yere düşen değneği alıp ona vurdu, birkaç kez de tekme savurdu. Daha sonra değnekle vücuduna ve başına birkaç kez vurdu.

90 yaşındaki huzurevi sakini ayağa kalkmak istedi ama diğeri yakasından tutup engel oldu.
Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Ş.’nin serbest kaldığı öğrenildi.

 

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