Huzurevinden atılacağı gün dehşet saçtı. Uyuyan 3 arkadaşını yataklarında bıçakladı

Kaynak: DHA
Huzurevinden atılacağı gün dehşet saçtı. Uyuyan 3 arkadaşını yataklarında bıçakladı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan İzzettin Söğüt, husumetli olduğu iddia edilen 3 kişiye bıçakla saldırdı. Gerçekleşen saldırıda Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır yaşamını yitirdi, Ahmet Özdemirel ise yaralandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan İzzettin Söğüt, aralarında husumet olduğu ileri sürülen ve kendisiyle aynı huzurevinde kalan Selçuk Goncegül, Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'e bıçakla saldırdı. Saldırının ardından, yangın merdivenini kullanarak huzurevinden kaçtı.

huzurevinde-bicakli-saldiri-2-olu-1-ya-48516-1.jpgHuzurevi görevlilerinin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır’ın yaşamını yitirdiğini belirledi ve ağır yaralı Ahmet Özdemirel ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin, İzzettin Söğüt’ü yakalamak için başlattığı çalışma sonucunda Söğüt, Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalandı ve gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Söğüt, buradaki işlemlerinin sonrasında Cinayet Büro ekiplerine teslim edilerek Antalya'ya getirildi.

huzurevinde-bicakli-saldiri-2-olu-1-ya-48516-2.jpgUYKUSUNDA BIÇAKLAMIŞ

Söğüt’ün Cinayet Büro’daki işlemleri devam ederken, Söğüt’ün gece geç saatlerde odalarına girdiği 3 kişiyi, uyurken bıçakladığı ortaya çıktı. 4 buçuk yıldır huzurevinde kaldığı belirtilen Söğüt’ün, huzurevindeki diğer kişilere sürekli rahatsızlık verdiği ve onlarla tartıştığı iletildi.

Bu sebeple yönetimin, Söğüt’ün huzurevinden çıkarılması kararı aldığı ve bu sabah itibarıyla da ayrılmasının planlandığı öğrenildi.

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ODA ARKADAŞI KONUŞTU

Huzurevinde İzzettin Süğüt ile aynı odada kalan Mustafa Gülden, "Hiçbir sorununu, sıkıntısını görmedim. Huzurevinin bahçesine fidan dikerdi. Boş zamanlarında boncuklardan kolye takı yapar satar, o şekilde geçinirdi" ifadelerini kullandı.

Huzurevinin bağlı olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi de olayla ilgili inceleme başlattı.

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