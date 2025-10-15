Yeniçağ Gazetesi
15 Ekim 2025 Çarşamba
Huzurlarınızda Elektrikli Toyota Corolla

Toyota markası tamamen elektrikli araçlara hiçbir zaman sıcak bakmıyordu. Ancak dünya genelinde elektrikli araç satışları hızla artınca marka bu pazardan geri kalmamak adına işleri hızlandırmaya başladı.

Huzurlarınızda Elektrikli Toyota Corolla - Resim: 1

Toyota dünyanın en çok satan otomobili olma ünvanını 50 milyon adetten fazla satarak elinde bulunduran Corolla modelini büyük bir sürprizle elektrikliye çevirme kararı aldı.

1 5
Huzurlarınızda Elektrikli Toyota Corolla - Resim: 2

Bu arada yanlış anlaşılma olmasın, marka benzinli ve hybrid Corollaları üretmeye devam edecek.
Aynı zamanda aralarına elektrikli bir versiyon daha ekleyecek.

2 5
Huzurlarınızda Elektrikli Toyota Corolla - Resim: 3

29 Ekim’de resmi tanıtımı yapılacak model için bizi en çok ilgilendiren kısım Corollanın en büyük üretim tesislerinden birisi olan Türkiye fabrikasında bu modelinde üretilip üretilmeyeceği.

3 5
Huzurlarınızda Elektrikli Toyota Corolla - Resim: 4

İlk görselleri oldukça ilgi çekici olan Elektrikli Corolla Toyota markasını elektrikli araç severlerle buluşturucak bir numaralı model olacak gibi duruyor.

4 5
Huzurlarınızda Elektrikli Toyota Corolla - Resim: 5

Modelin teknik detaylarını ve üretim merkezlerini kesin olarak öğrenmek için 29 Ekim’i beklemek zorundayız.

5 5
Kaynak: Haber Merkezi
