Huzursuz bacak sendromu kadınlarda daha fazla mı görünüyor? İşin uzmanları ne diyor? Bilim ne söylüyor?

Huzursuz Bacak Sendromu (HBS), bireylerde bacaklarda hissedilen rahatsızlık hissi ve harekete geçme dürtüsüyle karakterize edilen bir sinir sistemi rahatsızlığı olduğu bildirildi. Bu durum, özellikle dinlenme sırasında veya gece saatlerinde ortaya çıkarak uyku düzenini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi. Ancak yapılan araştırmalar, bu sendromun kadınlarda erkeklere oranla daha yaygın olduğunu ortaya koydu.

KADINLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Amerikan Nöroloji Akademisi’nin (AAN) yayımladığı bir rapora göre, Huzursuz Bacak Sendromu’nun kadınlarda görülme sıklığı erkeklere kıyasla iki kat daha fazla. Bu farklılığın en önemli nedenlerinden biri hormonal değişiklikler. Özellikle hamilelik, menopoz ve adet döngüsü gibi dönemlerde östrojen seviyelerindeki dalgalanmaların, sinir sistemi üzerinde etkili olduğu düşünülmekte.

Nörolog Dr. Katherine Freeman, "HBS’nin kadınlarda daha sık görülmesinin, hormonların beyindeki dopamin sistemi üzerindeki etkisiyle ilişkili olduğu düşünülüyor. Dopamin eksikliği, bu sendromun en temel nedenlerinden biridir" ifadelerini kullandı.

RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Kadınlarda HBS’nin daha yaygın görülmesine yol açan bazı risk faktörleri şunlar:

- Hamilelik: Özellikle üçüncü trimesterde, kadınların %20-30’u HBS belirtileri yaşamakta. Bu durumun, artan demir ihtiyacına bağlı olarak geliştiği düşünülmekte.

- Demir Eksikliği: Demir, dopamin üretiminde kilit rol oynar. Kadınlar, adet döngüsü nedeniyle daha sık demir eksikliği yaşayabilir, bu da HBS riskini artırır.

- Hormonal Dalgalanmalar: Menopoz ve doğum kontrol hapları gibi faktörler, sinir sistemi üzerinde etkili olan hormon seviyelerini etkileyebilir.

- Genetik Yatkınlık: Ailede HBS öyküsü olan kadınlarda bu sendromun görülme olasılığı daha yüksektir.

BELİRTİLER VE HAYAT KALİTESİNE ETKİSİ

HBS, kadınların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Özellikle uykuya dalma zorluğu ve gece uyanmaları, kronik yorgunluk ve depresyon riskini artırabilir.

- Huzursuzluk hissi: Dinlenme veya uyuma sırasında bacaklarda yanma, karıncalanma ya da ağrı hissi.

- Hareket etme ihtiyacı: Rahatsızlık hissini gidermek için bacakları sürekli hareket ettirme gereksinimi.

- Gece şikayetleri: Belirtiler genellikle akşam saatlerinde artar ve uykusuzluğa yol açabilir.

UZMANLARIN ÖNERİLERİ

Huzursuz Bacak Sendromu’nun tedavisinde, altta yatan nedenlere odaklanmak önemli.

Kadınlarda demir eksikliği gibi faktörlerin kontrol altına alınması, belirtilerin hafiflemesine yardımcı olabilir.

1. Demir Takviyesi: Nörolog Dr. Susan Barker, "Kadınlarda demir eksikliği, HBS’nin en yaygın nedenlerinden biridir. Bu nedenle demir seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir" dedi.

2. Sağlıklı Uyku Düzeni: Uykusuzluk şikayetlerini azaltmak için düzenli bir uyku rutini oluşturulmalıdır.

3. Stresten Kaçınma: HBS belirtilerini artırabilen stres faktörlerini azaltmak için yoga veya meditasyon gibi gevşeme teknikleri önerilmekte.

4. Düzenli Egzersiz: Hafif tempolu yürüyüşler veya germe hareketleri, belirtileri hafifletebilir. Ancak yoğun egzersizden kaçınılmalı.

5. Kafein ve Alkol Tüketimini Azaltma: Bu maddeler HBS belirtilerini şiddetlendirebilir.

HBS VE KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE YENİ ARAŞTIRMALAR

Harvard Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma, menopoz sonrası kadınlarda HBS’nin daha sık görüldüğünü ve bu durumun hormonal tedaviyle hafifletilebileceğini gösterdi. Bunun yanı sıra, genetik faktörlerin de HBS üzerindeki etkisi araştırılmaya devam etmekte.

Kadınların günlük hayatını ciddi şekilde etkileyen Huzursuz Bacak Sendromu, erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabilir. Özellikle hormon düzeylerinin ve demir seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, kadınların bu sendromla baş etmesinde büyük önem taşır.